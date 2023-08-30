Мостовой: «Абаскаль не всё понимает в футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, испанский специалист плохо разбирается в футболе и не даёт играть футболистам, которые заслуживают выходить на поле в стартовом составе «Спартака».

«Он не понимает, что делать, он не знает своих футболистов. В «Спартаке» есть игроки, которые должны играть в стартовом составе, но почему-то они сидят на скамейке. К нему есть много вопросов. Игра с «Краснодаром» будет определяющей», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После шести туров РПЛ «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 2 сентября против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.