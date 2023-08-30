​Клаудиньо не покинет «Зенит» летом

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо не покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с футболистом.

«Клаудиньо точно останется в «Зените» до зимы. Сейчас уход игрока не обсуждается», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Зенит» Клаудиньо выступает со средины августа 2021 года. С тех пор бразилец провёл 70 официальных матчей, в которых забил 17 голов и 19 результативных передач на партнёров.

В среду, 30 августа, «Зенит» проведёт гостевой матч против «Балтики» в третьем туре группового этапа Кубка России. Не пропустите текстовую трансляцию.