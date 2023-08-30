«Лиону» интересен игрок «Спартака» Денисов

«Лион» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Даниилу Денисову. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, пока французский клуб не делал официального предложения о покупке 20-летнего россиянина. Отмечается, что сейчас сделка находится на стадии обсуждений.

Ранее сообщалось, что другой клуб Лиги 1 «Лилль» предложил за Денисова 11 миллионов евро, однако позже эта информации была опровергнута.

В текущем сезоне Денисов провёл в составе «Спартака» восемь матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 4 миллиона евро.