Лаксальт: «Карраскаль — классный футболист, он принесёт много пользы «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о переходе в стан «бело-голубых» колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

Напомним, Карраскаль перешёл в «Динамо» по ходу текущего месяца из ЦСКА. Лаксальт выразил уверенность в том, что новобранец сможет принести «бело-голубым» много пользы.

«Карраскаль — классный футболист! Он провёл всего лишь несколько дней в нашей команде. Он потихоньку осваивается здесь», — цитирует Лаксальта «Чемпионат».

В составе «Динамо» Карраскаль успел провести одну игру, не отметившись в ней результативными действиями. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 3 сентября против «Ростова». Начало — в 20:00 по московскому времени.