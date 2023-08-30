Нигматуллин: «Вопрос времени, когда Дзюба испортит отношения и с партнёрами, и с тренерским штабом»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил перспективы нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в московском клубе.

По мнению эксперта, в скором времени 35-летний нападающий испортит отношения со своими одноклубниками и тренерским штабом команды.

«Я очень хочу ошибиться, что вопрос времени, когда он испортит отношения и с партнёрами, и с тренерским штабом. Когда он перестанет быть на первых ролях, тогда подключится токсичный Дзюба», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. В составе «железнодорожников» опытный нападающий провёл 18 матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.