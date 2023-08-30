Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно промежуточных результатов «армейцев» в этом сезоне.

«Шестое место пока в чемпионате - плохо. Даже очень плохо. Последняя игра была вообще ужасная. Я таких бездарных игр давно не помню. Кто-то не успевает, кто-то не добегает. А за всем этим стоят последствия. «Оренбургу» могли вообще проиграть. Катастрофа пока.

Следующая игра в чемпионате с «Зенитом». Питерцы уже таких ошибок не прощают. Работать Федотову предстоит много. Главное - поставить игру в обороне. Но я надеюсь, что все стабилизируется. Нельзя играть вольно очень в своей штрафной. Нужно строго подходить ко всем игрокам», - сказал Пономарёв.

Напомним, в прошлую пятницу ЦСКА сыграл 1:1 против «Оренбурга».