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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Разговоры об отставке Карпина бессмысленны»

30 Августа 2023 • 13:59 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

Напомним, в последних двух турах РПЛ ростовчане потерпели два поражения и сейчас занимают 10-е место в турнирной таблице российского чемпионата. По мнению Граната, несмотря на такие результаты, обсуждать возможную отставку Карпина сейчас бессмысленно.

«В прошедшие два сезона они так высоко задрали планку, что теперь все от них ждут такого же футбола. Сейчас команда омолаживается, новые люди пришли, поэтому тяжело держать команду на высоком уровне», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. В прошлом сезоне южане под руководством 54-летнего специалиста, также работающего в сборной России, заняли четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Владимир Гранат
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