Изидор может перейти не в «Марсель», а в «Црвену Звезду»

В последние дни нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора слухи активно связывали с «Марселем». Впрочем, француз может продолжить карьеру в другом клубе. Как сообщает Nogomania, 23-летний форвард близок к переходу в «Црвену Звезду». Известный сербский клуб может арендовать Изидора у «железнодорожников» до конца сезона с опцией выкупа.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Вильсона Изидора в 6 миллионов евро. За «Локомотив» нападающий провёл 42 официальных матча, в которых записал на свой счёт 19 голов и семь результативных передач на партнёров.

В среду «Локомотив» без Изидора сыграет против «Сочи» в Кубке России.