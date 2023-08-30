Агент Челиковича: «Ясмин отлично адаптировался в «Ахмате»

Младен Ратковица, агент новичка «Ахмата» Ясмина Челиковича, рассказал об адаптации своего клиента в России.

«Ясмин отлично адаптировался в «Ахмате», он показывает стабильную игру, клуб им удовлетворён. Ему также всё нравится в Грозном, он доволен городом, но главное, что он играет во всех матчах», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний босниец перешёл в «Ахмат» в июле нынешнего года из клуба «Тузла Сити». В составе грозненской команды защитник успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт сегодня, 30 августа, против «Крыльев Советов» в Кубке России. Начало — в 17:15 по московскому времени.