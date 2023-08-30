Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сазонов уже примерил футболку «Торино» видео

30 Августа 2023 • 13:21 Комментировать

Защитник Саба Сазонов завершает переход из «Динамо» в «Торино». В телеграм-канале «Шинель Берии» появилось короткое видео, на котором грузинского футболиста можно увидеть в футболке клуба Серии А. В настоящий момент Сазонов проходит обследование для «быков».

 

Ранее сообщалось, что за трансфер Сазонова «Динамо» получит от «Торино» 2,5 миллиона евро. Ещё 250 тысяч евро московский клуб сможет заработать в качестве бонусных выплат.  

В двух стартовых турах чемпионата Италии «Торино» удалось набрать один зачётный балл. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Дженоа» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Динамо Москва Саба Сазонов трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
15:01 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Абаскаль не всё понимает в футболе»
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо не покинет «Зенит» летом
14:44 · Россия. Премьер-лига
«Лиону» интересен игрок «Спартака» Денисов
14:28 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Карраскаль — классный футболист, он принесёт много пользы «Динамо»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Вопрос времени, когда Дзюба испортит отношения и с партнёрами, и с тренерским штабом»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Разговоры об отставке Карпина бессмысленны»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крузейро» Даниэль Джуниор близок к переходу в «Ахмат» эксклюзив
13:38 · Россия. Премьер-лига
Изидор может перейти не в «Марсель», а в «Црвену Звезду»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Челиковича: «Ясмин отлично адаптировался в «Ахмате»
13:21 · Россия. Премьер-лига
​Сазонов уже примерил футболку «Торино» видео
13:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора: «Помимо «Зенита», есть и другие клубы Европы, проявляющие интерес к Родриго»
13:10 · Россия. Премьер-лига
«Меняться я не буду»: Соболев не воспринял слова Абаскаля 2
13:02 · Кубок России
Ледяхов оценил состав «Спартака» после победы над «Динамо» в Кубке России
12:54 · Кубок России
Ледяхов оценил дебют Бабича за «Спартак»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Кокорин усилит любой клуб РПЛ»
Все новости
Рекомендуем