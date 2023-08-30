Защитник Саба Сазонов завершает переход из «Динамо» в «Торино». В телеграм-канале «Шинель Берии» появилось короткое видео, на котором грузинского футболиста можно увидеть в футболке клуба Серии А. В настоящий момент Сазонов проходит обследование для «быков».

Ранее сообщалось, что за трансфер Сазонова «Динамо» получит от «Торино» 2,5 миллиона евро. Ещё 250 тысяч евро московский клуб сможет заработать в качестве бонусных выплат.

В двух стартовых турах чемпионата Италии «Торино» удалось набрать один зачётный балл. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Дженоа» на своём поле.