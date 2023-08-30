Агент Нестора: «Помимо «Зенита», есть и другие клубы Европы, проявляющие интерес к Родриго»

Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

По словам агента, помимо «Зенита», интерес к 23-летнему бразильцу проявляют и другие европейские клубы, однако никакой конкретики по будущему футболиста пока нет.

«Помимо «Зенита», некоторые и другие клубы Европы проявляют интерес к Родриго, но пока всё это разговоры. Никакой конкретики нет», — цитирует Бермана «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Нестор провёл за «Сан-Паулу» 36 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной Бразилии в 7 миллионов евро.