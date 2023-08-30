«Меняться я не буду»: Соболев не воспринял слова Абаскаля

Форвард «Спартака» Александр Соболев получил вопрос насчёт слов Гильермо Абаскаля, сказанных тренером после весеннего удаления игрока в дерби с ЦСКА. Тогда, напомним, Соболев получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста. Абаскаль после игры говорил, что второго шанса у Соболева не будет.
- Как ты воспринял его слова? Как работал над собой?
- Никак не воспринял, никак не работал.
- Сделал выводы?
- Пускай будет, что сделал.
- Понимаешь, что после этой истории нужно себя контролировать больше, учитывая слова Абаскаля?
- Я говорю: я такой, какой я есть. Чем быстрее все это поймут, тем лучше для нас всех. Меняться я не буду! – сказал Соболев журналистам после кубкового дерби с «Динамо».
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