«Меняться я не буду»: Соболев не воспринял слова Абаскаля

Форвард «Спартака» Александр Соболев получил вопрос насчёт слов Гильермо Абаскаля, сказанных тренером после весеннего удаления игрока в дерби с ЦСКА. Тогда, напомним, Соболев получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста. Абаскаль после игры говорил, что второго шанса у Соболева не будет.

- Как ты воспринял его слова? Как работал над собой?

- Никак не воспринял, никак не работал.

- Сделал выводы?

- Пускай будет, что сделал.

- Понимаешь, что после этой истории нужно себя контролировать больше, учитывая слова Абаскаля?

- Я говорю: я такой, какой я есть. Чем быстрее все это поймут, тем лучше для нас всех. Меняться я не буду! – сказал Соболев журналистам после кубкового дерби с «Динамо».