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«Меняться я не буду»: Соболев не воспринял слова Абаскаля

30 Августа 2023 • 13:10 Комментировать (2)
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Форвард «Спартака» Александр Соболев получил вопрос насчёт слов Гильермо Абаскаля, сказанных тренером после весеннего удаления игрока в дерби с ЦСКА. Тогда, напомним, Соболев получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста. Абаскаль после игры говорил, что второго шанса у Соболева не будет.

- Как ты воспринял его слова? Как работал над собой?

- Никак не воспринял, никак не работал.

- Сделал выводы?

- Пускай будет, что сделал.

- Понимаешь, что после этой истории нужно себя контролировать больше, учитывая слова Абаскаля?

- Я говорю: я такой, какой я есть. Чем быстрее все это поймут, тем лучше для нас всех. Меняться я не буду! – сказал Соболев журналистам после кубкового дерби с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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9Orlov 9
30 Августа 2023 в 14:53
Нам крутые парни нужны! 🐷🤣🤣🤣
costard
30 Августа 2023 в 13:34
Пипец нарывается чувак.
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