Камоцци: «Кокорин усилит любой клуб РПЛ»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, дал комментарий относительно будущего форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Если Кокорин заиграет в «Фиорентине», это будет чудо. Будущее Саши? Его возвращение в Россию выглядело бы логично. Кокорин усилит любой клуб РПЛ», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Действующий контракт Александра с флорентийским клубом рассчитан до лета следующего года.

В сезоне-2022/2023 россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Нападающий поучаствовал в 28 поединках и отметился 13 забитыми мячами.