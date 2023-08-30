Агент Роши: «К Виллиану есть интерес, но ЦСКА не хочет отпускать его»

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника столичного ЦСКА Виллиана Роши, высказались об интересе к игроку со стороны других клубов.

«К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов, но клуб не хочет отпускать его. Полагаем, что Роша продолжит выступать за ЦСКА», - цитирует издание «РБ Спорт» слова представителя агентства.

28-летний южноамериканец выступает за «армейцев» с 2022 года. Трудовой договор защитника рассчитан до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Виллиан провел пять поединков, в которых получил две желтые карточки.