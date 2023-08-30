«Лилль» опроверг новость об интересе к игроку «Спартака»

Оливье Летанг, который является президентом французского «Лилля», прокомментировал информацию о возможном подписании защитника московского «Спартака» Даниила Денисова.

«Абсолютная ложь! У нас не было никаких контактов, мы не делали предложений. Нет интереса к игроку», - цитирует руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в российских СМИ появилась новость, что «Лилль» готов приобрести Денисова за 11 миллионов евро.

Даниил находится в структуре «красно-белых» с 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел шесть матчей и отдал одну голевую передачу.