Агент Дркушича: «Мы разочарованы решением «Сочи»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, признался, что сторона футболиста разочарована решением клуба не отпускать словенца во французский «Нант».

«Мы удивлены и немного разочарованы таким решением, тем, что клуб не оставил никакого шанса для переговоров. Они просто заявили, что игрок не продаётся. «Нант» был хорошим вариантом, но в «Сочи» решили так, как решили», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Действующий контракт 23-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Сочи» шесть матчей, в которых забил один гол.