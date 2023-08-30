Защитник женского футбольного клуба «Локомотив» Наталья Морозова в интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» рассказала о выборе профессии в детстве.

«Все начиналось стандартно. Я гоняла в футбол во дворе с мальчиками, даже ходила пару раз на их тренировки. Позже у нас в школе появилась секция футбола для девочек, и я пошла туда. Звучит, наверное, смешно, но я не знала, что в принципе есть возможность быть профессиональной спортсменкой, футболисткой», - сказала Морозова.

Полное интервью Натальи читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».