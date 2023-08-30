«Динамо» хочет продлить контракт с Лаксальтом

Московское «Динамо» начало переговоры с уругвайским защитником Диего Лаксальтом о новом контракте. Об этом в разговоре с прессой поведал гендиректор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

«Предложений о трансфере Лаксальта не было. Ведем ли мы переговоры о продлении контракта? Да, мы в контакте с его представителями по этому вопросу», - передает слова руководителя издание ТАСС.

30-летний легионер выступает за «бело-голубых» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Диего сыграл пять поединков, в которых отметился двумя результативными передачами. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.