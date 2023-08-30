Агент Черникова подтвердил интерес к футболисту со стороны «Лиона»

Футбольный агент Владимир Дайнека, который представляет интересы хавбека «Краснодара» Александра Черникова, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Лиона».

«Подтверждаю интерес «Лиона» к Александру. У французов перестроение клуба, они активно смотрят опции футболистов из восточной Европы с потенциалом следующей перепродажи», - передает слова агента Legalbet.

Днем ранее в прессе появилась информация о том, что французский клуб готов заплатить за Черникова пять миллионов евро.

В составе «быков» Александр провел 60 поединков, в которых записал себе в актив четыре забитых мяча и две голевые передачи.