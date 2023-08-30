В «Факеле» ответили на вопрос о трансфере защитника «Спартака» Маслова

Футбольный функционер Кирилл Котов, который является спортивным директором воронежского «Факела», прокомментировал информацию о потенциальном переходе защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

«Не хотелось бы комментировать слухи. Интересен ли нам Маслов? Нет», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Павел играет за «красно-белых» с 2018 года. В общей сложности защитник провел за «народную команду» 66 поединков, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи. В этом сезоне Маслов не сыграл ни одного матча в составе «Спартака».