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В «Факеле» ответили на вопрос о трансфере защитника «Спартака» Маслова

30 Августа 2023 • 11:34 Комментировать

Футбольный функционер Кирилл Котов, который является спортивным директором воронежского «Факела», прокомментировал информацию о потенциальном переходе защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

«Не хотелось бы комментировать слухи. Интересен ли нам Маслов? Нет», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Павел играет за «красно-белых» с 2018 года. В общей сложности защитник провел за «народную команду» 66 поединков, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи. В этом сезоне Маслов не сыграл ни одного матча в составе «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Кирилл Котов Павел Маслов
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