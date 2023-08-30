Игрока «Спартака» Денисова можно выкупить за 15 миллионов евро

Стала известная сумма, за которую можно выкупить у «Спартака» защитника Даниила Денисова.

По информации Metaratings, в контракте 20-летнего игрока с московским клубом прописана сумма отступных, которая составляет 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к российскому футболисту проявляет «Лилль», предложивший «Спартаку» за Денисова 11 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «красно-белых» восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 4 миллиона евро.

После шести туров РПЛ «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 2 сентября против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.