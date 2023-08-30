«Факел» потерял Кудряшова из-за травмы

36-летний защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов травмировался по ходу поединка третьего тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» (0:1).
Как сообщается в социальных сетях клуба, опытный игрок получил перелом ребра. На восстановление Кудряшову понадобится несколько недель.
Фёдор присоединился к воронежскому коллективу в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник провел пять поединков, не отметившись результативными действиями.
После шести туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
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