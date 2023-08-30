Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» потерял Кудряшова из-за травмы

30 Августа 2023 • 11:28 Комментировать

36-летний защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов травмировался по ходу поединка третьего тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» (0:1).

Как сообщается в социальных сетях клуба, опытный игрок получил перелом ребра. На восстановление Кудряшову понадобится несколько недель.

Фёдор присоединился к воронежскому коллективу в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник провел пять поединков, не отметившись результативными действиями.

После шести туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Фёдор Кудряшов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
12:54 · Кубок России
Ледяхов оценил дебют Бабича за «Спартак»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Кокорин усилит любой клуб РПЛ»
12:46 · Кубок России
Ледяхов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»
12:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Артур Секерин подписал первый профессиональный контракт со «СКА-Хабаровск» официально
12:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши: «К Виллиану есть интерес, но ЦСКА не хочет отпускать его»
12:08 · Россия. Премьер-лига
«Лилль» опроверг новость об интересе к игроку «Спартака»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Мы разочарованы решением «Сочи»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Морозова: «В детстве не знала, что есть возможность стать профессиональной спортсменкой» эксклюзив
11:47 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» хочет продлить контракт с Лаксальтом
11:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Черникова подтвердил интерес к футболисту со стороны «Лиона»
11:34 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» ответили на вопрос о трансфере защитника «Спартака» Маслова
11:31 · Россия. Премьер-лига
Игрока «Спартака» Денисова можно выкупить за 15 миллионов евро
11:28 · Россия. Премьер-лига
«Факел» потерял Кудряшова из-за травмы
11:20 · Россия. Премьер-лига
Умяров отреагировал на слухи об отставке главного тренера «Спартака»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Гацкан: «Ростову» не хватает таких игроков, как Тимофей Калачёв и Кристиан Нобоа»
Все новости
Рекомендуем