Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин, признанный лучшим молодым игроком ФНЛ, после дерби с «Динамо» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о возвращении в команду из аренды, а также поделился мыслями по поводу спада «красно-белых».

- Почему в матче с «Динамо» «Спартак» прорвало в атаке? Команда за половину первого тайма наколотила четыре мяча?

- Это командная сплоченность. Каждый был заряжен на этот матч. Хоть в Кубке, хоть в чемпионате, матчи с «Динам» - это столичное дерби. И это всегда сидит в головах. Были матчи, в которых у «Спартака» не все получалось, где-то упускали победу. Но теперь команда сконцентрирована и готова побеждать в каждом матче.

- В Кубке России «Спартак» не знает поражений, в отличие от матчей чемпионата. Почему в этом турнире «красно-белые» выступают лучше?

- Трудно сказать. В любом случае во всех матчах настрой на победу.

- С кем больше общаетесь в «Спартаке»?

- Я давно со всеми общаюсь. До того, как уехать в аренду в «Нефтехимик», я тренировался в «Спартаке» и многих парней знаю. Некоторых даже со времен академии: Игнатова, Литвинова, Денисова. Так что даже когда я был в аренде, со многими ребятами поддерживал связь. Так что пришел в команду, как свой. А вне футбола больше общаюсь с Денисовым. Мы и в интернате с ним хорошо общались.

- Денисов уже стабильно играет. А вы когда к нему присоединитесь? Может Абаскаль что-то говорил вам об этом?

- Никакой тренер не будет никому ничего обещать. Это все от игрока зависит, и я это понимаю. Я уезжал в аренду, чтобы окрепнуть и вернуться в «Спартак» готовым к конкуренции.

- Вернулись другим футболистом?

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- Да, я это чувствую. Сейчас я еще не играю, но уверен, что шанс скоро получу. Я им воспользуюсь. Для этого каждый день работаю.

- Физически готовы отбегать девяносто минут на таком высоком уровне?

- Сложно сказать, потому что тренировки – это другое. Нужна игровая практика. Но на тайм меня точно хватит.

- На тренировках вы на кого ориентируетесь, если брать ваше амплуа - полузащиту?

- В команде есть опытные ребята: Зобнин, например. Это уже легенда «Спартака». Так что мне есть, на кого ориентироваться. У нас есть интересные, креативные футболисты, умеющие подключиться в атаку и отработать в обороне. На самом деле я получаю колоссальный опыт на тренировках.

- Кто самый техничный в «Спартаке»?

- Все игроки «Спартака» обладают техникой, но они отличаются разными качествами. Да, бывает, что кто-то особенно пользуется техникой и играет за счет этого. Это больше относится к нападающим.

- В команде много новичков, но кажется, что лучше всех адаптировался Рябчук.

- Он же знает русский язык, и это идет на пользу. У нас все открыты для ребят, которые только начинают изучать русский язык. Со всеми в команде общаются.

- У «Спартака» выдался уверенный старт, но потом пошла череда неудач. С чем это связано?

- Мне кажется, это от переизбытка желания играть каждый матч на ноль. Я не участвовал в тех трех матчах, поэтому сложно сказать, что испытывают ребята, но горечь и досаду от того, что не удается победить, видно. Когда команда имеет серию без побед, на тренировках видно, что все работают даже не на сто процентов, а на двести, чтобы доказать, что это была случайность. Слава богу, с «Динамо» команду прорвало.

- Следующий матч с «Краснодаром» на выезде, и он многое определи для «Спартака». Седьмое место – низкое для команды, и даже пошли разговоры о том, что стул под Абаскалем может зашататься. Что думает о предстоящем матче?

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- Такая победа даст импульс команде. Настрой будет на три очка. «Краснодар» выглядит сейчас хорошо, и ехать к нему в гости сложно, но мы уже добирались туда и играли с южанами в Кубке. Не так давно мы разбирали этого соперника, поэтому матч будет интересным.

Елена Григорьевская