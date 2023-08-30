Умяров отреагировал на слухи об отставке главного тренера «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи о возможном увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и начались такие слухи. До этого максимум не выигрывали две игры. Не думаю, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для Абаскаля», - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем матче спартаковцы разгромно обыграли «Динамо» со счетом 4:1.

В следующем поединке «красно-белые» встретятся с «Краснодаром» в рамках седьмого тура Премьер-лиги. После шести туров подопечные Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны.