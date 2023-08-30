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Гацкан: «Ростову» не хватает таких игроков, как Тимофей Калачёв и Кристиан Нобоа»

30 Августа 2023 • 11:14 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
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Через 6 ч. 16 мин.

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан рассказал, кого не хватает южанам для усиления своей игры.

По мнению эксперта, «Ростову» необходим футболист, который мог бы связать атаку с обороной. В качестве примера Гацкан привёл Тимофея Калачёва и Кристиана Нобоа, ранее выступавших за эту команду.

«Не хватает таких игроков, как Тимофей Калачёв и Кристиан Нобоа, который мог связать оборонительную линию с атакующей. По мне, проблемная зона и проблемный игрок — тот, который играет на созидание и может дать последний пас», — цитирует Гацкана Sport24.

После шести туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой ближайший матч южане проведут сегодня, 30 августа, против «Локомотива» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Тимофей Калачёв Кристиан Нобоа Александр Гацкан
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