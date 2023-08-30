Литвинов рассказал, что думает о трансфере Захаряна в Испанию

Игрок столичного «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о трансфере российского полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Очень рад за Арсена. Я давно говорил, что буду только за, если Арсен куда-то перейдет в Европу и наконец ему это удалось. Искренне желаю ему удачи!» - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян около десяти дней назад пополнил ряды испанского клуба. 20-летний хавбек подписал шестилетнее трудовое соглашение. Арсен уже отметился дебютом за «Реал Сосьедад» в поединке третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».