Литвинов отреагировал на новость об интересе «Торино»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на новость о возможном переходе в итальянский клуб «Торино».

«Прочитал эту информацию в интернете. С агентом это не обсуждал, потому что идут важные игры. Сейчас я в «Спартаке». Но мечта попробовать себя в Европе, конечно, есть», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Трудовое соглашение Литвинова с «красно-белыми» рассчитано до середины 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семь поединках за «народную команду», не отметившись результативными действиями.