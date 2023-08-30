Защитник женского футбольного клуба «Локомотив» Наталья Морозова в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказала о своём отношении к феминитивам.
- Для вас феминитивы имеют значение?
- Для меня всё равно. Не задумывалась.
- Лучший защитник мира за всю историю?
- Пусть будет обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро.
- Большое интервью или послематчевый комментарий?
- Ничего. Не люблю интервью и внимание.
Полное интервью Натальи читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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