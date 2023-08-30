Игрок «Рубина» Ширяев — о матче с «Уралом»: «Янович нас выручил, Коновалов — красавчик»

Защитник «Рубина» Максим Ширяев высказался о победе над «Уралом» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Футболист отметил игру вратаря Никиты Яновича, а также полузащитника Игоря Коновалова, отметившегося результативной передачей. По мнению Ширяева, «Рубину» удалось одержать победу за счёт игровой дисциплины.

«Сегодня Янович нас выручил, и команда стала сплочённее. Это стало сигналом, что надо добавить, чтобы избежать подобных эпизодов. Коновалов — красавчик. Большое спасибо ему, он ещё поможет нам», — цитирует Ширяева «Матч ТВ».

После трёх туров группового этапа Кубка России казанская команда расположилась на третьем месте квартета B, набрав три очка. Свой следующий матч «Рубин» проведёт 2 сентября против «Пари НН» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 15:15 по московскому времени.