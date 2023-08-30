Личка: «Думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о работе наставника «Ростова» Валерия Карпина в сборной России.

По мнению чешского специалиста, Карпину нелегко даётся работа в национальной команде, так как сейчас сборная имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи с далеко не самыми сильными соперниками.

«Он использует молодых игроков. Понятно, что не всё получается. Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня. Сложно позвать Головина играть против таких команд», — цитирует Личку Sport24.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также он работает в «Ростове». После шести туров текущего розыгрыша РПЛ южане занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.