«Лилль» предложил 11 миллионов евро за игрока «Спартака» Денисова

Защитник «Спартака» Даниил Денисов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Metaratings, «Лилль» предложил московскому клубу за 20-летнего россиянина 11 миллионов евро. При этом отмечается, что спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать четырёхкратному чемпиону Франции.

В текущем сезоне Денисов провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 4 миллиона евро.

После трёх туров Лиги 1 «Лилль» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка. Отметим, что эта команда также выступает в Лиге конференций.