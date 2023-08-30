Защитник женского футбольного клуба «Локомотив» Наталья Морозова, начинавшая свою карьеру в красноярском «Енисее», любезно согласилась пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказала о своём отношении к феминитвам, первом профессиональном контракте и переезде в Москву.

- Вы появились на свет в Красноярске. Расскажите, пожалуйста, откуда в вашей жизни взялся футбол?

- Всё начиналось стандартно. Я гоняла в футбол во дворе с мальчиками. Я даже ходила пару раз на тренировки с мальчиками. Позже у нас в школе появилась секция футбола для девочек, и я пошла туда. До этого я пробовала разные виды спорта, занималась баскетболом, танцами, волейболом. Но только футбол смог по-настоящему меня заинтересовать. Вот и по сей день я тут, в футболе.

- Ваши родственники имеют какое-то отношение к спорту?

- Нет, от слова совсем. Я – первая спортсменка в семье.

- Не было такого, что условный отец/дедушка были против занятий футболом и отговаривали вас, аргументируя это тем, что этот спорт - не женское дело?

- Такого вообще не было. Все поддерживали мой выбор. На самом деле, наверное, никто не ожидал, что это детское увлечение перерастет во что-то серьёзное. Думали, чуток позанимаюсь и быстро брошу. Но что-то пошло не по плану, и футбол стал моей профессией.

- А знакомые парни как-то реагировали на ваши действия?

- Да нет. Занимаюсь и занимаюсь. Реакции особой не было.

- Вы жили в интернате или же ходили на футбол как на секцию после основных занятий в школе?

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- Тогда ещё не было у нас спортивных интернатов. Так что я после школы регулярно посещала тренировки.

- Сколько раз в неделю тренировались?

- Когда только начинала заниматься, тренировались три раза в неделю. Позже могла тренироваться каждый день, могла посещать секции у разных тренеров. Хотелось впитать всё по максимуму.

- С детства встали в оборону?

- Кстати, да. Играла в центре обороны по большему счёту, хотя могли поставить на любую позицию в защите.

- Наверняка уже тогда начинали следить за взрослым футболом. Вы тогда в основном смотрели мужские турниры?

- Самый яркий турнир, который я помню, это был мужской Евро-2008. Отчаянно болела за нашу сборную. А учитывая разницу по времени в Красноярске, матчи приходилось смотреть ночью.

- Были какие-то клубные предпочтения? Может, фамилии футболистов или футболисток?

- В детстве такого не было, чтобы я переживала за конкретную команду или игрока. Сейчас я могу смотреть футбол и выделять спортсменов, чьи действия на поле мне нравятся. Что-то подметить могу, но следить прямо так пристально за кем-то – нет.

- Изначально были амбиции стать профессиональной спортсменкой?

- Нет. Звучит, наверное, смешно, но я не знала, что в принципе есть возможность быть профессиональной спортсменкой, и что это может быть моей профессией.

- Какая работа вас манила?

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- В детстве я мечтала быть ветеринаром. Обожаю животных, всегда стараюсь им помогать.

- Итак, вы стали профессиональной футболисткой, заключили первый профессиональный контракт. Сколько вы по нему получали?

- Первый профессиональный контракт был подписан в 2011 году, мне было 16 лет. Это была команда «Енисей», Первая лига. На тот момент я получала пять тысяч рублей.

- Не приходилось совмещать с другими работами?

- Нет, только футбол.

- Первые татуировки стали появляться примерно в то же время?

- Первую татуировку я сделала в 16 лет, так что да, в то же самое время.

- Сколько у вас всего тату, если не секрет?

- Я не знаю, я не считала. Даже не задумывалась, что их надо считать.

- Вернёмся к футболу. Какие эмоции вы испытали в день, когда узнали о предложении ЖФК «Локомотив»?

- К «Локомотиву» присоединилась в 2019 году. Появилась возможность играть за эту команду, и я её не упустила. Вот уже пять почти лет я в «Локо».

- Не страшно было переезжать из Красноярска в столицу?

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- Вообще нет. Переехала и переехала. Все спокойно, без лишних нервов и суеты. Я переехала уже в осознанном возрасте, так что не было особых проблем с адаптацией в новом городе.

- Вы здесь уже четыре года. Успели адаптироваться?

- Чувствую себя вполне комфортно. Особо не гуляю, но в метро могу заблудиться, когда одна.

- Были варианты с переходом в европейский клуб?

- Пока нет.

- Первый гол вы забили совсем недавно. Не хватало галочки напротив графы «Забитые мячи»?

- Первый гол в высшей лиге я забила в этом году. Эмоции были крутые. Конечно, я хотела забить. Потому что те эмоции, которые я испытала, – невероятные. Особенно, когда на табло счёт 0:0, и твой мяч – первый в этом матче и может стать победным. Надеюсь, впереди ещё будут голы и такие же эмоции.

- До сколько вы планируете выступать на профессиональном уровне?

- Максимально долго! Есть примеры, что можно играть очень долго на профессиональном уровне, даже в нашей команде. Все зависит от здоровья и отношения к делу.

- В планах есть податься в тренеры?

- Пока точно нет. Вообще не представляю себя в этой роли – роли человека, кому предстоит работать с людьми. К тому же я очень вспыльчивая, а это будет мешать такой работе.

- Перейдём к нашему традиционному блицу. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас женский футбол в России находится в…

- В развитии.

- Вы спортсмен или спортсменка?

- Спортсмен.

- Для вас феминитивы имеют значение?

- Для меня всё равно. Не задумывалась.

- Лучший защитник мира за всю историю?

- Пусть будет обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро.

- Большое интервью или послематчевый комментарий?

- Ничего. Не люблю интервью и внимание.

- Что надёжнее - автомобиль «Вольво» или Морозова в обороне?

- Все мы не идеальные.

- Забить победный или отобрать 10 раз?

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- Победный, раз он победный.

- Регулярно выступать за сборную или переехать в европейский гранд?

- Регулярно играть и получать удовольствие.

- Кто круче - Путельяс или Подшибякина?

- Путельяс я не знаю, так что Подшибякина.

- Россия - футбольная страна?

- Да. Почему нет?