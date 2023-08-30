Защитник женского футбольного клуба «Локомотив» Наталья Морозова, начинавшая свою карьеру в красноярском «Енисее», любезно согласилась пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказала о своём отношении к феминитвам, первом профессиональном контракте и переезде в Москву.
- Вы появились на свет в Красноярске. Расскажите, пожалуйста, откуда в вашей жизни взялся футбол?
- Всё начиналось стандартно. Я гоняла в футбол во дворе с мальчиками. Я даже ходила пару раз на тренировки с мальчиками. Позже у нас в школе появилась секция футбола для девочек, и я пошла туда. До этого я пробовала разные виды спорта, занималась баскетболом, танцами, волейболом. Но только футбол смог по-настоящему меня заинтересовать. Вот и по сей день я тут, в футболе.
- Ваши родственники имеют какое-то отношение к спорту?
- Нет, от слова совсем. Я – первая спортсменка в семье.
- Не было такого, что условный отец/дедушка были против занятий футболом и отговаривали вас, аргументируя это тем, что этот спорт - не женское дело?
- Такого вообще не было. Все поддерживали мой выбор. На самом деле, наверное, никто не ожидал, что это детское увлечение перерастет во что-то серьёзное. Думали, чуток позанимаюсь и быстро брошу. Но что-то пошло не по плану, и футбол стал моей профессией.
- А знакомые парни как-то реагировали на ваши действия?
- Да нет. Занимаюсь и занимаюсь. Реакции особой не было.
- Вы жили в интернате или же ходили на футбол как на секцию после основных занятий в школе?
- Тогда ещё не было у нас спортивных интернатов. Так что я после школы регулярно посещала тренировки.
- Сколько раз в неделю тренировались?
- Когда только начинала заниматься, тренировались три раза в неделю. Позже могла тренироваться каждый день, могла посещать секции у разных тренеров. Хотелось впитать всё по максимуму.
- С детства встали в оборону?
- Кстати, да. Играла в центре обороны по большему счёту, хотя могли поставить на любую позицию в защите.
- Наверняка уже тогда начинали следить за взрослым футболом. Вы тогда в основном смотрели мужские турниры?
- Самый яркий турнир, который я помню, это был мужской Евро-2008. Отчаянно болела за нашу сборную. А учитывая разницу по времени в Красноярске, матчи приходилось смотреть ночью.
- Были какие-то клубные предпочтения? Может, фамилии футболистов или футболисток?
- В детстве такого не было, чтобы я переживала за конкретную команду или игрока. Сейчас я могу смотреть футбол и выделять спортсменов, чьи действия на поле мне нравятся. Что-то подметить могу, но следить прямо так пристально за кем-то – нет.
- Изначально были амбиции стать профессиональной спортсменкой?
- Нет. Звучит, наверное, смешно, но я не знала, что в принципе есть возможность быть профессиональной спортсменкой, и что это может быть моей профессией.
- Какая работа вас манила?
- В детстве я мечтала быть ветеринаром. Обожаю животных, всегда стараюсь им помогать.
- Итак, вы стали профессиональной футболисткой, заключили первый профессиональный контракт. Сколько вы по нему получали?
- Первый профессиональный контракт был подписан в 2011 году, мне было 16 лет. Это была команда «Енисей», Первая лига. На тот момент я получала пять тысяч рублей.
- Не приходилось совмещать с другими работами?
- Нет, только футбол.
- Первые татуировки стали появляться примерно в то же время?
- Первую татуировку я сделала в 16 лет, так что да, в то же самое время.
- Сколько у вас всего тату, если не секрет?
- Я не знаю, я не считала. Даже не задумывалась, что их надо считать.
- Вернёмся к футболу. Какие эмоции вы испытали в день, когда узнали о предложении ЖФК «Локомотив»?
- К «Локомотиву» присоединилась в 2019 году. Появилась возможность играть за эту команду, и я её не упустила. Вот уже пять почти лет я в «Локо».
- Не страшно было переезжать из Красноярска в столицу?
- Вообще нет. Переехала и переехала. Все спокойно, без лишних нервов и суеты. Я переехала уже в осознанном возрасте, так что не было особых проблем с адаптацией в новом городе.
- Вы здесь уже четыре года. Успели адаптироваться?
- Чувствую себя вполне комфортно. Особо не гуляю, но в метро могу заблудиться, когда одна.
- Были варианты с переходом в европейский клуб?
- Пока нет.
- Первый гол вы забили совсем недавно. Не хватало галочки напротив графы «Забитые мячи»?
- Первый гол в высшей лиге я забила в этом году. Эмоции были крутые. Конечно, я хотела забить. Потому что те эмоции, которые я испытала, – невероятные. Особенно, когда на табло счёт 0:0, и твой мяч – первый в этом матче и может стать победным. Надеюсь, впереди ещё будут голы и такие же эмоции.
- До сколько вы планируете выступать на профессиональном уровне?
- Максимально долго! Есть примеры, что можно играть очень долго на профессиональном уровне, даже в нашей команде. Все зависит от здоровья и отношения к делу.
- В планах есть податься в тренеры?
- Пока точно нет. Вообще не представляю себя в этой роли – роли человека, кому предстоит работать с людьми. К тому же я очень вспыльчивая, а это будет мешать такой работе.
- Перейдём к нашему традиционному блицу. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас женский футбол в России находится в…
- В развитии.
- Вы спортсмен или спортсменка?
- Спортсмен.
- Для вас феминитивы имеют значение?
- Для меня всё равно. Не задумывалась.
- Лучший защитник мира за всю историю?
- Пусть будет обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро.
- Большое интервью или послематчевый комментарий?
- Ничего. Не люблю интервью и внимание.
- Что надёжнее - автомобиль «Вольво» или Морозова в обороне?
- Все мы не идеальные.
- Забить победный или отобрать 10 раз?
- Победный, раз он победный.
- Регулярно выступать за сборную или переехать в европейский гранд?
- Регулярно играть и получать удовольствие.
- Кто круче - Путельяс или Подшибякина?
- Путельяс я не знаю, так что Подшибякина.
- Россия - футбольная страна?
- Да. Почему нет?
Бан пользователя