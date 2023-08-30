Богосавац: «Уверен, с Бабичем в составе «Спартак» может стать ещё лучше»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением о новичке «Спартака» Срджане Бабиче.

По словам Богосаваца, они с Бабичем хорошие друзья и знают друг друга уже на протяжении 10 лет. Также игрок «Ахмата» высоко оценил футбольные качества защитника «Спартака».

«Срджан — хороший футболист, качественный защитник с отличной левой ногой. Он достаточно много игр сыграл в Европе, был хорош в «Альмерии». Уверен, с Бабичем в составе «Спартак» может стать ещё лучше!» — цитирует Богосаваца Sport24.

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» нынешним летом из испанской «Альмерии». За «красно-белых» 27-летний серб успел провести один матч, в котором он отметился одним забитым голом.