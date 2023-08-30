Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Динамо» (4:1) в московском дерби группового этапа Кубка России и оценил нынешнюю систему проведения этого турнира.

- Лучше выиграть важный матч в чемпионате, нежели такой промежуточный в Кубке, где есть право на ошибку. Но тем не менее тут ничего не отнимешь. Половину первого тайма «Динамо» просто провалило. Можно сравнить это с тем, как неудачно «Урал» провёл недавний матч чемпионата с «Зенитом». Необъяснимые ошибки, безобразная организация игры, особенно в обороне, при стандартах. Бывает, так складывается, что любой навес приводит к опасному моменту. Здесь было именно так.

Повлияет ли эта победа на «Спартак» перед матчем против «Краснодара» в Премьер-лиге? Я думаю, тут нет никакой зависимости. Все понимают, что схема с групповым этапом Кубка предполагает большие эксперименты с составами. Я бы даже назвал это не Кубком России, а ротационным Кубком РПЛ. Это не Кубок России в традиционном понимании, когда раунд состоит из одного или двух матчей, после чего проигравшая команда сразу вылетает из турнира.