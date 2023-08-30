Пименов — о «Динамо»: «В матчах с такой командой, как «Спартак», нельзя экспериментировать с составом»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказался о разгромном поражении «бело-голубых» в кубковом матче против «Спартака» (1:4).

Пименов раскритиковал главного тренера «Динамо» Марцела Личку за эксперименты с составом.

«В матчах с такой командой, как «Спартак», нельзя экспериментировать с составом, потому что это слишком принципиальный соперник. При всём уважении, экспериментируй с «Краснодаром», выпускай дубль в игре с «Пари НН», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров группового этапа Кубка России «бело-голубые» занимают вторую строчку квартета D, отставая от первого «Спартака» на пять очков. Свой следующий матч «Динамо» проведёт 3 сентября против «Ростова» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.