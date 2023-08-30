Зарема Салихова: «Динамо» без Тюкавина, как «Спартак» без Соболева»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уверенной победе «красно-белых» в кубковом матче над «Динамо» (4:1).

Салихова отметила влияние российских футболистов на игру команд.

«На поле было девять россиян, Зиньковский, Пруцев, позже присоединился Умяров. Чертановские рулят. Сразу другое настроение на поле, самоотдача и результат. «Динамо» без Тюкавина, как «Спартак» без Соболева», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

После трёх туров группового этапа Кубка России «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу группы D, имея в своём активе девять набранных очков. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке. Отставание «бело-голубых» от «красно-белых» составляет пять баллов.