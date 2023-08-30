Игрок «Спартака» Бабич: «В РПЛ очень хороший уровень - я удивлён»

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Динамо» в матче группового этапа Кубка России. «Красно-белые» выиграли со счетом 4:1.

«В РПЛ очень хороший уровень - я даже в хорошем смысле удивлён. «Динамо» играло быстро в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Бабич присоединился к «Спартаку» на прошлой неделе, перейдя из испанской «Альмерии». Защитник подписал с московским клубом трехлетнее трудовое соглашение.