Мележиков: «Спартак» воспользовался слабой игрой «Динамо» в первом тайме»

В матче Кубка России «Спартак» одержал крупную победу над «Динамо» со счетом 4:1. Своим мнением по этому результату поделился бывший гендиректор «красно-белых» Евгений Мележиков.

«Спартак» был активен с первых минут и воспользовался откровенно слабой игрой соперника в первом тайме. Очень доволен игрой ребят. Рад за команду и тренера!» - передает слова Мележикова издание «Спорт-Экспресс».

После трех туров «Спартак» набрал девять баллов и занимает первое место в своей группе.

Следующий матч «красно-белые» проведут против «Краснодара» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.