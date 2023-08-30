Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: «Не допускаю отставки Абаскаля»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Не допускаю! Хотелось бы стабилизировать состав и точечно его усиливать во время игры. Но это уже прерогатива тренера! Он главный! Разговоры об отставке считаю несостоятельными», - передает слова Мележикова издание «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Спартак» крупно победил «Динамо» (4:1) в рамках группового турнира Кубка России. После шести туров Премьер-лиги подопечные Абаскаля набрали десять баллов и занимают седьмое место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре пункта.