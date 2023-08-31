ЦСКА обыграет «Зенит»: Счастливая ли для питерцев «ВЭБ Арена»?

В ближайшее воскресенье, 3 сентября, на «ВЭБ Арене» состоится центральный поединок седьмого тура. Спустя две недели к кремлёвским стенам на встречу против ЦСКА прибудет победитель последних пяти чемпионатов РПЛ питерский «Зенит». Торжественно открытое 30 июля 2016 года спортивное сооружение в Северном административном округе изначально было для команды из Северной Пальмиры заколдованным местом. Только в свой четвёртый приезд на Третью Песчаную улицу Семаку и К° удалось распечатать ворота Акинфеева. Да и то случилось это без присутствия зрителей на трибунах. Поединок прошёл в разгар первой волны пандемии. Сегодня безоговорочный лидер российского футбола набрал ход. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о вероятном исходе битвы на тридцатитысячнике.

И снова третье сентября…

В восьмой раз соперники проведут поединок между собой на «ВЭБ Арене», которая, наряду с соседкой «ВТБ Ареной», что в Петровском парке, остаётся самой молодой в РПЛ среди тех, где не проводились матчи российского чемпионата мира 2018 года. За победу коллектива, руководимого Федотовым, говорит следующий факт. Матчи, состоявшиеся в один календарный год (а таких случаев было два), завершаются одинаковым итогом. Так, в 2017-м в двух играх счёт так и не был открыт. В 2021-м подопечные Семака, вырвавшие викторию в первый свой приезд, 17 марта, радовались успеху и спустя восемь месяцев, 28 ноября. В нынешнем, 2023 году, в марте бразильская диаспора из Северной столицы уступила, создав тем самым интригу на финише чемпионата-2022/23. Чалов и К° выстояли в концовке и удержали победу. Так что подобный для себя результат «красно-синие» обязаны выдать на гора и в первое осеннее воскресенье. В матче открытия сезона-2023/24 в Казани армейцы смотрелись интересно, но уступили в серии пенальти. Всё говорит за успех ЦСКА, а почитателям клуба из шестимиллионного Санкт-Петербурга только и останется утешать себя бессмертным хитом Шуфутинского.

По три победы– итогивизитов «Зенита» в столицу

Наиболее неудачным полем для клуба Семака в Москве является «РЖД Арена». За временной отрезок в семь последних российских чемпионатов «Зениту» только дважды удавалось праздновать своё превосходство над соперником в Черкизово. В то же время «Локомотив» трижды брал верх над питерцами. И до минувшей весны подопечные Семака в течение почти шести лет не побеждали «железнодорожников» на их родном газоне. Так же, как и над ЦСКА, по три гостевые победы были одержаны над «Спартаком» и «Динамо», которое проводило свои матчи в этот временной отрезок ещё и в Химках. «Спартак» и «Динамо» праздновали по два домашних триумфа, причём последний у «красно-белых» датирован 2017 годом.

Не уважают хозяев

В случае если 3 сентября гости победят, эта виктория будет уже четвёртой для них в Москве, а это уже перебор, как-то неуважительно по отношению к хозяевам. В противном же случае «ВЭБ Арена» станет для «Зенита» самой успешной в столице.

Предыдущие итоги визита «Зенита» на «ВЭБ Арену» в играх РПЛ.

Дата Тур РПЛ ЦСКА – «Зенит» 19.03.2023 20 0:1 28.11.2021 16 2:0 17.03.2021 23 3:2 20.06.2020 23 4:0 11.11.2018 14 0:2 22.10.2017 14 0:0 04.03.2017 18 0:0

Константин Лицин