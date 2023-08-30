«Лион» предлагает 8 миллионов евро за игрока «Динамо»

Хавбек «Динамо» Даниил Фомин имеет вариант продолжения карьеры за границей. В услугах футболиста заинтересован французский «Лион».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресс», клубы вступили в переговоры. Французская сторона готова заплатить за трансфер россиянина восемь миллионов евро. Кроме того, «ткачи» намерены прописать в соглашении различные бонусные выплаты.

Контракт Даниила с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Динамо» восемь матчей, забил гол и сделал результативную передачу.