Бабич: «Переход в «Реал Сосьедад» - отличная возможность для Захаряна»

Новичок московского «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о переезде российского полузащитника Арсена Захаряна в чемпионат Испании. Воспитанник «Динамо» подписал долгосрочный контракт с «Реал Сосьедадом».

«Реал Сосьедад» растет последние 4-5 лет. Переход в «Реал Сосьедад» - отличная возможность для Захаряна, так как он будет играть в Лиге чемпионов», - передает слова сербского защитника «РБ Спорт».

Захарян заключил с «Реал Сосьедадом» шестилетнее трудовое соглашение. Сумма сделки составила 12 миллионов евро. Полузащитник уже дебютировал за новую команду во встрече против «Лас-Пальмаса» в третьем туре чемпионата Испании.