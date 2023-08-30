Литвинов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался касательно амбиций своей команды в чемпионате России.

«Сезон только начался. Про «Зенит» говорить не вижу смысла. У нас же нет цели обогнать только «Зенит». Но сейчас мы уже можем прийти к чемпионству», - передает слова полузащитника издание «РБ Спорт».

В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» не сумел у себя дома победить грозненский «Ахмат», расписав нулевую ничью. После шести туров Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали десять баллов и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.