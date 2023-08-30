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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

30 Августа 2023 • 08:11 Комментировать

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался касательно амбиций своей команды в чемпионате России.

«Сезон только начался. Про «Зенит» говорить не вижу смысла. У нас же нет цели обогнать только «Зенит». Но сейчас мы уже можем прийти к чемпионству», - передает слова полузащитника издание «РБ Спорт».

В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» не сумел у себя дома победить грозненский «Ахмат», расписав нулевую ничью. После шести туров Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали десять баллов и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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