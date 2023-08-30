Деменко: «У Черникова возраст подходящий, чтобы попробовать себя в Европе»

Экс-игрок столичного «Спартака» Максим Деменко высказался касательно возможного перехода хавбека «Краснодара» Александра Черникова во французский «Лион».

«У Черникова возраст подходящий, чтобы попробовать себя в Европе, но здесь важно выбрать соответствующий клуб, ведь нельзя уехать и сидеть на лавке», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что руководство «Лиона» готово заплатить за трансфер Черникова пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник провел шесть поединков, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.