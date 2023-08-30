Клуб РПЛ хотел арендовать защитника «Спартака» Маслова, но игрок отказался

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов мог продолжить карьеру в другом российском клубе. Заинтересованность в трансфере 23-летнего исполнителя проявлял воронежский «Факел».

По сообщениям Metaratings.ru, клуб был готов арендовать Маслова, однако игрок отказался от такого варианта продолжения карьеры. Напомним, что ранее Павел не был включен в заявку «красно-белых» на кубковую встречу с «Динамо» (4:1).

В текущем сезоне защитник не сыграл ни одного матча за «народную команду». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета следующего года, а трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.