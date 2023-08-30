Нигматуллин: «Норманн убежал на жирный контракт в Саудовской Аравии»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об отъезде норвежского полузащитника Матиаса Норманна из России. Скандинавский футболист сменит столичное «Динамо» на саудовский «Аль-Раед».

«Футболисты бегут тогда, когда у них есть востребованность. Норманн побежал не от дронов. Он просто понял, что есть возможность сесть на жирный контракт в Саудовской Аравии», - передает слова Нигматуллина издание Metaratings.ru.

От трансфере Норманна в клуб из Саудовской Аравии было объявлено 20 августа.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Матиас провел 14 поединков, в которых получил три желтые карточки.