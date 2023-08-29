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Бабич рассказал, на каких позициях в обороне он может сыграть

29 Августа 2023 • 23:19 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Летний новичок московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, где в обороне ему играть удобнее всего.

«Нет большой разницы — играть слева или справа в центре защиты. Самое главное — выходить на поле и показывать всё, что могу. Я — левша. В этом смысле начало атаки для меня удобнее слева», - цитирует легионера «Чемпионат».

Кстати, во вторничном матче с «Динамо» (4:1) Бабич смог отличиться за «красно-белых» голом. Этот матч стал для серба дебютным в составе «Спартака». Предыдущим клубом игрока была испанская «Альмерия».

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Спартак Москва Срджан Бабич
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