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Личка: «Бальбуэна обязательно вернётся»

29 Августа 2023 • 22:36 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заверил, что парагвайский защитник «бело-голубых» Фабиан Бальбуэна вернётся в клуб после своего отъезда.

«Обязательно вернётся. У него плохая вещь в семье случилась, очень для него важная. Еще матчи сборной, но приедет, конечно. Ждём», - цитирует Личку «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что латиноамериканский легионер «Динамо» пропустил дерби против «Спартака» из-за проблем в семье.

В текущем сезоне у игрока набралось шесть матчей в рамках РПЛ, в которых он оформил один ассист.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Марцел Личка
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