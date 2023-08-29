Личка: «Бальбуэна обязательно вернётся»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заверил, что парагвайский защитник «бело-голубых» Фабиан Бальбуэна вернётся в клуб после своего отъезда.

«Обязательно вернётся. У него плохая вещь в семье случилась, очень для него важная. Еще матчи сборной, но приедет, конечно. Ждём», - цитирует Личку «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что латиноамериканский легионер «Динамо» пропустил дерби против «Спартака» из-за проблем в семье.

В текущем сезоне у игрока набралось шесть матчей в рамках РПЛ, в которых он оформил один ассист.