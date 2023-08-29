Ташуев согласен на любой клуб РПЛ

Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что готов поработать с любым клубом высшей российской лиги по футболу, который выразит заинтересованность в его услугах. Но пока что предложений нет - это Ташуев также подтвердил. Напомним, что Ташуев был первым уволенным по ходу нынешнего сезона тренером в российском чемпионате.

- Сейчас чемпионат в разгаре — кто сейчас будет мне звонить. Пока нет смысла об этом думать, никакой информации нет. Есть ли клуб, куда не хочу идти? Нет никакой принципиальности. Если понимаешь, что возможен прогресс, можно где угодно работать, - цитирует слова специалиста издание Газета.Ru.

Напомним, что в российском чемпионате прошли шесть туров.