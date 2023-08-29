Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев согласен на любой клуб РПЛ

29 Августа 2023 • 22:05 Комментировать

Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что готов поработать с любым клубом высшей российской лиги по футболу, который выразит заинтересованность в его услугах. Но пока что предложений нет - это Ташуев также подтвердил. Напомним, что Ташуев был первым уволенным по ходу нынешнего сезона тренером в российском чемпионате.

- Сейчас чемпионат в разгаре — кто сейчас будет мне звонить. Пока нет смысла об этом думать, никакой информации нет. Есть ли клуб, куда не хочу идти? Нет никакой принципиальности. Если понимаешь, что возможен прогресс, можно где угодно работать, - цитирует слова специалиста издание Газета.Ru.

Напомним, что в российском чемпионате прошли шесть туров. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
22:32 · Кубок России
Ковалёв: «Наконец-то нам фартануло»
22:22 · Кубок России
Умяров: «Счёт мог быть и крупнее»
22:19 · Кубок России
Абаскаль: «Я не химик, поэтому никаких экспериментов»
22:11 · Кубок России
Юран: «Неприятно, когда такую ошибку допускает не молодой парень, а взрослый человек»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Ташуев согласен на любой клуб РПЛ
22:04 · Кубок России
Гранат назвал причину разгромного поражения «Динамо» от «Спартака»
22:01 · Кубок России
Ивич: «Выиграли, потому что были лучшей командой с самого начала до самого конца»
21:55 · Кубок России
Гафин: «Очень плохой результат, нам стыдно перед болельщиками»
21:52 · Кубок России
Личка: «Спартак» выходил будто сегодня матч Лиги чемпионов, а мы выходили с мыслью поиграть в футбол»
21:42 · Кубок России
Зиньковский: «Сейчас прибавилось игроков, ещё больше, ещё сильнее конкуренция»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Не было никаких претензий к Безбородному»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Теперь разговоры об отставке Рахимова уйдут»
21:03 · Кубок России
«Динамо» отыграло один гол в матче со «Спартаком»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль и Чавес дебютировали за «Динамо»
20:45 · Кубок России
Сиваков: «Удача была на нашей стороне»
Все новости
Рекомендуем