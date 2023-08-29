Ташуев: «Не было никаких претензий к Безбородному»

Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев еще раз подчеркнул, что он не имеет претензий к судейству Владислава Безбородного в матче второго тура российского чемпионата, когда грозненцы проиграли ЦСКА в игре, в которой было назначено пять пенальти и трижды показана красная карточка. Ташуев считает, что Безбородова подвел ВАР - не римский полководец, павший в борьбе с германцами, а система проверки спорных эпизодов, ассистент арбитра.

- Влад Безбородов — опытный арбитр, который прошел все, он никогда не позволяет себе ниже какой-то планки падать. Но VAR ему абсолютно не помог в этом матче. Я отлично знаю Влада, много лет. Абсолютно никаких претензий нет, наоборот, обидно за него, - цитирует слова Ташуева Газета.Ru.